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В результате ракетных атак России в Украине повреждено около 50% генерирующих мощностей

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Самая сложная технически ситуация продолжается в Киевском и Харьковском регионах

В результате ракетных атак России в Украине повреждено около 50% генерирующих мощностей

фото из свободных источников

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Около 50% генерирующих мощностей повреждены в Украине в результате ракетных атак России.

Об этом на брифинге сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 50% генерирующих мощностей повреждены тем или иным образом. Угольная генерация и другие мощности", – сказал Харченко.

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В результате ракетных атак 5 декабря имеются значительные повреждения в энергосистемах отдельных регионов. По словам эксперта, они в большинстве своем не были настолько серьезными, чтобы их нельзя было быстро восстановить. Практически 90% потребителей, которые пострадали именно от аварийных отключений позавчера, они уже в сети.

Однако в сети сохраняется дефицит.

"У нас не хватает 17-20% общей мощности генерации, точнее даже больше ее вывода, чем самой генерации для того, чтобы закрыть потребителей. Поэтому продолжаются графики отключений. Самая сложная технически ситуация продолжается в Киевском и Харьковском регионах. Довольно сложная ситуация в Одессе. Херсон вне конкуренции, там идет восстановление", - сказал Харченко.

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В статье: война с россией
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