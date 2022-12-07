Зеленский - об обстреле Курахово: Террористы, нелюди. И они будут отвечать за это
Президент отреагировал на обстрел российскими террористами Курахового
Zelenskiy / Official
Террористы, которые обстреляли в среду, 7 декабря, Курахово (Донецкая область), являются нелюдями и будут отвечать за этот поступок.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он напомнил, что под огнем в Курахово оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По его словам, по меньшей мере шесть жителей погибло и еще пятеро - получили ранения.
"Террористы - нелюди. И они будут отвечать за это", - написал президент.
Напомним, ранее стало известно, что российские войска
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в результате атаки восемь человек погибли, а пятеро - получили ранения.
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