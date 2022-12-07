Еврокомиссия объявила 9-й пакет санкций против РФ: ограничение экспорта, очередные банки, телеканалы и физлица
А также ограничения против энергетического и горно-добывающего сектора
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Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам.
Как сообщает "Европейская правда", об этом 7 декабря объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во-первых, в санкционный список предлагают добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что речь идет в том числе о лицах, которых можно считать ответственными за целенаправленные удары по гражданским целям, вывоз украинских детей в РФ, вывоз присвоенной сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий.
Во-вторых, Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков - включая полный запрет транзакций Российского банка развития регионов.
В-третьих, предлагают дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения - включая определенные химические компоненты, нервно-паралитические вещества, электронику и программное обеспечение, которые могут быть использованы в военных целях.
В-четвертых, Еврокомиссия подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам. "Мы предлагаем запретить прямой экспорт в Россию моторов для дронов, как и экспорт в третьи страны, как Иран, которые могут поставлять дроны России", - отметила фон дер Ляйен.
Также пакет предусматривает блокирование еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.
В дополнение, Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горно-добывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в России.
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