Германия передала Украине очередные бронеавтомобили Dingo, анонсировала дополнительные САУ
Общее количество переданных Украине немецких бронеавтомобилей Dingo составляет 50
В течение последней недели Украина получила от Германии еще 20 бронеавтомобилей Dingo, а также два тягача-транспортера танков M1070 Oshkosh.
Такое следует из официальной информации на сайте немецкого правительства.
Общее количество переданных Украине немецких бронеавтомобилей Dingo составляет 50 – именно столько раньше и обещалось, а тягачей M1079 Oshkosh – 12.
Также немецкое правительство анонсировало передачу 18 колесных самоходных гаубиц RCH калибра 155 миллиметров, 80 пикапов, 90 противодронных датчиков и средств помех, две ангарные палатки и семь грузовых автомобилей 8х6.
Напомним, на прошлой неделе Германия отчиталась о передаче Украине трех мостоукладочных танков BIBER, восьми надводных беспилотников, 12 пограничных автомобилей, четырех тысяч спальных мешков, запасных частей к вертолетам Ми-24 и 30 машин скорой помощи.
Ранее стало известно, что правительство Германии намерено передать Украине больше самоходных артиллерийских установок Gepard для защиты от российских атак. В настоящее время 30 таких танков были поставлены в Украину из запасов производителя KMW.
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