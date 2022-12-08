Папа Римский сравнил Россию с нацистской Германией
В последнее время Папа Римский все более решительно осуждает действия России в Украине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во время еженедельной общей аудиенции в среду Папа Римский Франциск вновь напомнил о войне, которая продолжается в Украине, и сравнил ее с операцией нацистской Германии в годы Второй мировой войны, осуществленной против евреев.
Об этом сообщают Vatican News и Reuters.
"История повторяется сегодня!" - сказал Папа Римский, обращаясь к собравшимся польским паломникам, имея в виду мероприятие, организованное Центром католическо-еврейских отношений Люблинского католического университета в Польше.
Мероприятие было приурочено к годовщине операции "Рейнхард" - плана уничтожения польских евреев, осуществленного нацистами в 1942-1943 годах.
По оценкам, в лагерях Белжец, Собибор, Треблинка от голода или в результате расстрелов погибли около 1,7 миллиона евреев, а также неизвестное количество поляков, ромов и советских военнопленных.
"Пусть память об этом ужасном событии пробудит во всех нас решимость и действия ради мира", - призвал Франциск и позже добавил: "А история повторяется. Мы видим сейчас, что происходит в Украине".
В последнее время Папа Римский все более решительно осуждает действия России в Украине, хотя до этого возлагал ответственность за войну на НАТО и высказывался в поддержку русской культуры.
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