С российской авиабазы Дягилево пропали около 10 стратегических бомбардировщиков - ВИДЕО
Вероятно, после удара россияне перевели бомбардировщики на другие базы
Maxar
На снимках сервиса Planet Lab за 7 декабря было замечено, что с российской авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезла некоторая военная техника.
Об этом сообщает редактор агентства "Радио Свобода" Марк Крутов в Twitter.
"Поврежденный Ту-22М исчез, оставив только тень на полигоне", - сказал Крутов.
На видео со спутников видно, что еще по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-22М пропали с базы, также не хватает нескольких самолетов.
Причины исчезновения самолетов неизвестны, но в понедельник, 5 декабря, на аэродроме "Дягилево" раздались взрывы. По данным российских СМИ, на месте происшествия загорелся и взорвался бензовоз.
Напомним, что 5 декабря, в России
1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs— Mark Krutov (@kromark) December 7, 2022
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