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С российской авиабазы Дягилево пропали около 10 стратегических бомбардировщиков - ВИДЕО

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Вероятно, после удара россияне перевели бомбардировщики на другие базы

С российской авиабазы Дягилево пропали около 10 стратегических бомбардировщиков - ВИДЕО

Maxar

Новина українською

На снимках сервиса Planet Lab за 7 декабря было замечено, что с российской авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезла некоторая военная техника.

Об этом сообщает редактор агентства "Радио Свобода" Марк Крутов в Twitter.

"Поврежденный Ту-22М исчез, оставив только тень на полигоне", - сказал Крутов.

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На видео со спутников видно, что еще по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-22М пропали с базы, также не хватает нескольких самолетов.

Причины исчезновения самолетов неизвестны, но в понедельник, 5 декабря, на аэродроме "Дягилево" раздались взрывы. По данным российских СМИ, на месте происшествия загорелся и взорвался бензовоз.

Напомним, что 5 декабря, в России сразу на двух аэродромах в разных областях раздались взрывы. Россияне заявляли о якобы атаке дронов, однако украинская сторона не взяла на себя ответственность.

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В статье: война с россией
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