Роман Зозуля объявил сбор на 47 автомобилей скорой помощи

Экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля совместно с украинским сообществом в Испании начал сбор на 47 автомобилей скорой помощи для спасения украинских защитников на Востоке Украины.

"Вчера прочитал столько красивых и искренних поздравлений в адрес ВСУ, что сегодня прошу вас еще раз продемонстрировать, как сильно мы их ценим и поддерживаем не только словами, но и действиями.

Мы видим, какая сверхсложная ситуация на Востоке Украины, но верим в наших защитников и больше всего хотим, чтобы каждый вернулся домой живым. Поэтому совместно с украинским сообществом в Испании начинаем сбор на 47 автомобилей скорой, которые поедут в самые горячие точки фронта спасать наших героев.

Стоимость проекта – 300 000 евро. Сумма большая, но жизнь и здоровье наших воинов – бесценны. Поэтому верю, что нам по силам собрать ее как можно быстрее", - написал Роман в Facebook.