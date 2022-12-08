Роман Зозуля объявил сбор на 47 автомобилей скорой помощи
Совместно с украинским сообществом в Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля совместно с украинским сообществом в Испании начал сбор на 47 автомобилей скорой помощи для спасения украинских защитников на Востоке Украины.
"Вчера прочитал столько красивых и искренних поздравлений в адрес ВСУ, что сегодня прошу вас еще раз продемонстрировать, как сильно мы их ценим и поддерживаем не только словами, но и действиями.
Мы видим, какая сверхсложная ситуация на Востоке Украины, но верим в наших защитников и больше всего хотим, чтобы каждый вернулся домой живым. Поэтому совместно с украинским сообществом в Испании начинаем сбор на 47 автомобилей скорой, которые поедут в самые горячие точки фронта спасать наших героев.
Стоимость проекта – 300 000 евро. Сумма большая, но жизнь и здоровье наших воинов – бесценны. Поэтому верю, что нам по силам собрать ее как можно быстрее", - написал Роман в Facebook.
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