В Севастополе с утра были слышные громкие взрывы
А что случилось?
Цаплиенко Телеграм-канал
В Telegram-каналах оккупированного Севастополя, в частности, в канале "Чп / Севастополь", около 7 часов утра 8 декабря начала появляться информация о громких взрывах якобы в результате работы ПВО.
Местные жители констатировали, что в Севастополе "было громко". Также очевидцы уточнили, что "хлопок" произошел в районе 5-го километра, вероятно, имея в виду вещевой рынок в Севастополе с аналогичным названием.
"В Севастополе громко. Только что в районе 5го км работало ПВО, звук: будто сбили. По информации от подписчика. Севастополь: в 6:50 что-то светящееся летело, его догнал выстрел и посыпались искры".
Пропагандисты сообщают, что якобы утром дежурный корабль Черномоского флота сбил БПЛА над акваторией моря.
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