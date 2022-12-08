  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Севастополе с утра были слышные громкие взрывы
В тренде

В Севастополе с утра были слышные громкие взрывы

Общие новости
(1 голосов)

А что случилось?

В Севастополе с утра были слышные громкие взрывы

Цаплиенко Телеграм-канал

Новина українською

В Telegram-каналах оккупированного Севастополя, в частности, в канале "Чп / Севастополь", около 7 часов утра 8 декабря начала появляться информация о громких взрывах якобы в результате работы ПВО.

Местные жители констатировали, что в Севастополе "было громко". Также очевидцы уточнили, что "хлопок" произошел в районе 5-го километра, вероятно, имея в виду вещевой рынок в Севастополе с аналогичным названием.

"В Севастополе громко. Только что в районе 5го км работало ПВО, звук: будто сбили. По информации от подписчика. Севастополь: в 6:50 что-то светящееся летело, его догнал выстрел и посыпались искры".

Пропагандисты сообщают, что якобы утром дежурный корабль Черномоского флота сбил БПЛА над акваторией моря.

Читайте также"Зима – ключевой этап войны". Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде