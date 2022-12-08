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Комитет Сената США признал действия России против Украины геноцидом

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Комитет Сената США признал действия России против Украины геноцидом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом украинского народа.

Документ осуждает Россию "за совершение актов геноцида против народа Украины" в ходе военного вторжения, призывает США и союзников продолжать поддерживать правительство Украины, а также "проведение расследований, направленных на привлечение к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях".

Резолюция предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в рамках "акта Магнитского" против людей, причастных к геноциду.

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В статье: война с россией
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Источник:
foreign.senate.gov

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