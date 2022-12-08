Ждет нового интересного вызова. Сегодня отмечает день рождения Юрий Максимов
Одна из важных персон для украинского футбола
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Юрий Вильевич Максимов родился 8 декабря 1968 года в Херсоне, сегодня ему исполняется 54 года. Последним клубом специалиста была "Ворскла", которую Максимов тренировал с осени 2019 года и покинул команду в августе 2022-го.
Выступал за национальную сборную Украины (27 матчей, 5 голов), защищал цвета "Вердера" (Кубок Германии и Кубок Интертото), "Днепра" (серебро чемпионата Украины), киевского "Динамо" (золотой комплект медалей и Кубок страны) и других украинских клубов.
Ранее Юрий Вильевич возглавлял "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург", "Мордовию", казахстанский "Тараз" и азербайджанскую "Кешлю". С "Ворсклой" Максимов доходил до финала Кубка Украины (2019/20).
Популярное сейчас
- Крутые Довбик и Мудрик, яркие новички Зари. Сборная первого полугодия УПЛ
- Кот запрыгнул на стол во время пресс-конференции Винисиуса. Его сбросили – Видео
- Сестра Роналду: Один процент ничтожных лицемеров, закройте свои рты
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
Новости по теме
- 18:41 Украинские В Ужгороде состоится благотворительный матч в поддержку ВСУ
- 13:14 Украинские Футбольные истории освобожденного Херсона: об исчезновении Гамулы, пиве для Лебедя, "футбольных" девушек и эпопеи Максимова
- 11:23 Украинские "Цитаишвили — золотой человек". Максимов высказался о своем экс-подопечном