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Ждет нового интересного вызова. Сегодня отмечает день рождения Юрий Максимов

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Одна из важных персон для украинского футбола

Ждет нового интересного вызова. Сегодня отмечает день рождения Юрий Максимов

фото - ФК Ворскла (Полтава)

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Юрий Вильевич Максимов родился 8 декабря 1968 года в Херсоне, сегодня ему исполняется 54 года. Последним клубом специалиста была "Ворскла", которую Максимов тренировал с осени 2019 года и покинул команду в августе 2022-го.

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Выступал за национальную сборную Украины (27 матчей, 5 голов), защищал цвета "Вердера" (Кубок Германии и Кубок Интертото), "Днепра" (серебро чемпионата Украины), киевского "Динамо" (золотой комплект медалей и Кубок страны) и других украинских клубов.

Ранее Юрий Вильевич возглавлял "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург", "Мордовию", казахстанский "Тараз" и азербайджанскую "Кешлю". С "Ворсклой" Максимов доходил до финала Кубка Украины (2019/20).

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В статье: Юрий Максимов
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