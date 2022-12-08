Пилот Karaya стал Героем Украины: он отвел от Винницы неисправный самолет и удачно сбивал Shahed-136
Успешно катапультировался
Karaya Instagram
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным "Karaya", который сбивал над Винницкой областью дроны-камикадзе "Shahed-136" и отвел свой поврежденный самолет от населенного пункта.
"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Ворошилову Вадиму Александровичу – майору".
Ворошилов награжден "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".
12 октября "Karaya" уничтожил 5 иранских дронов и из-за повреждения своего МиГ-29 катапультировался в Винницкой области, предварительно отведя истребитель от населенного пункта. Тогда благодаря его мужеству обошлось без погибших и раненых, лишь несколько домов вблизи места падения самолета были повреждены обломками.
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