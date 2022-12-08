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Пилот Karaya стал Героем Украины: он отвел от Винницы неисправный самолет и удачно сбивал Shahed-136

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Успешно катапультировался

Пилот Karaya стал Героем Украины: он отвел от Винницы неисправный самолет и удачно сбивал Shahed-136

Karaya Instagram

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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным "Karaya", который сбивал над Винницкой областью дроны-камикадзе "Shahed-136" и отвел свой поврежденный самолет от населенного пункта.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Ворошилову Вадиму Александровичу – майору".

Ворошилов награжден "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

12 октября "Karaya" уничтожил 5 иранских дронов и из-за повреждения своего МиГ-29 катапультировался в Винницкой области, предварительно отведя истребитель от населенного пункта. Тогда благодаря его мужеству обошлось без погибших и раненых, лишь несколько домов вблизи места падения самолета были повреждены обломками.

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В статье: война с россией
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Источник:
president.gov.ua

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