Politico: Зеленский стал самой влиятельной персоной в Европе, путин – "неудачником года"
Вот и определились
Getty Images / Global Images Ukraine
Politico опубликовало рейтинг из 28 самых влиятельных людей в Европе. Президент Украины Владимир Зеленский занял в нем первое место, в то же время российскому президенту путину достался титул "неудачника года". Как отметило издание, его мечта о "великой России" вряд ли сбудется.
Всего в рейтине включили 28 политиков. Среди них премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, министр экономики Германии Роберт Хабек, премьер Финляндии Санна Марин и другие.
В комментарии Politico Зеленский также отметил, что ожидает завершение войны в Украине в 2023 году.
"Я считаю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время. Украинские военные, защищающие всех нас на полях сражений, – это номер 1".
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