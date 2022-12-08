  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Politico: Зеленский стал самой влиятельной персоной в Европе, путин – "неудачником года"
В тренде

Politico: Зеленский стал самой влиятельной персоной в Европе, путин – "неудачником года"

Общие новости
(1 голосов)

Вот и определились

Politico: Зеленский стал самой влиятельной персоной в Европе, путин – "неудачником года"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Politico опубликовало рейтинг из 28 самых влиятельных людей в Европе. Президент Украины Владимир Зеленский занял в нем первое место, в то же время российскому президенту путину достался титул "неудачника года". Как отметило издание, его мечта о "великой России" вряд ли сбудется.

Всего в рейтине включили 28 политиков. Среди них премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, министр экономики Германии Роберт Хабек, премьер Финляндии Санна Марин и другие.

В комментарии Politico Зеленский также отметил, что ожидает завершение войны в Украине в 2023 году.

"Я считаю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время. Украинские военные, защищающие всех нас на полях сражений, – это номер 1".

Читайте такжеTime назвал Зеленского и "дух Украины" человеком 2022 года

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
politico.eu

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде