Politico: Зеленский стал самой влиятельной персоной в Европе, путин – "неудачником года"

Politico опубликовало рейтинг из 28 самых влиятельных людей в Европе. Президент Украины Владимир Зеленский занял в нем первое место, в то же время российскому президенту путину достался титул "неудачника года". Как отметило издание, его мечта о "великой России" вряд ли сбудется.

Всего в рейтине включили 28 политиков. Среди них премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, министр экономики Германии Роберт Хабек, премьер Финляндии Санна Марин и другие.

В комментарии Politico Зеленский также отметил, что ожидает завершение войны в Украине в 2023 году.