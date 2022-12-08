Каша в голове. Песков заявил, что РФ не будет захватывать новые земли, но будет "освобождать территории"

Секретарь президент РФ дмитрий песков ответил на вопросы пропагандистских СМИ о завершении "конфликта" между Россией и Украиной, а также цинично заявил о необходимости освобождения территорий.

"Сроки завершения конфликта? Зеленский знает, когда он может закончиться, это может быть и завтра".

"Речи о присоединении еще новых территорий не идет, по крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было, но все равно предстоит много работы по освобождению территорий – еще в ряде новых регионов России есть оккупированные территории, которые предстоит освободить".

"Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов".