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В Бундестаге подтвердили, что США одобрят, если Германия все же передаст Leopard 2 для ВСУ

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В Бундестаге подтвердили, что США одобрят, если Германия все же передаст Leopard 2 для ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила, что США одобрят передачу Германией Украине танков Leopard 2. Ранее об этом сообщало издание FAZ со ссылкой на собственные источники.

В частности, издание сообщало, что осенью США якобы дали понять Германии, что одобрят поставки немецких основных боевых танков Leopard 2 ВСУ, если Берлин решится на такой шаг.

"Это также было подтверждено во время моего визита в Вашингтон во время всех дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязанности. Мы не должны бросать Украину. ВСУ нужны танки".

Читайте такжеСМИ: США отреагировали на идею поставки Украине танков Leopard из Германии

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В статье: война с россией
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