В Бундестаге подтвердили, что США одобрят, если Германия все же передаст Leopard 2 для ВСУ

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила, что США одобрят передачу Германией Украине танков Leopard 2. Ранее об этом сообщало издание FAZ со ссылкой на собственные источники.

В частности, издание сообщало, что осенью США якобы дали понять Германии, что одобрят поставки немецких основных боевых танков Leopard 2 ВСУ, если Берлин решится на такой шаг.

"Это также было подтверждено во время моего визита в Вашингтон во время всех дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязанности. Мы не должны бросать Украину. ВСУ нужны танки".

Das wurde mir auch bei meinem Besuch in #Washington in allen meinen Gesprächen im Außenministerium, im Kongress und im Senat bestätigt. Unsere Partner erwarten, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird. Wir dürfen die Ukraine nicht im Stich lassen. Sie brauchen Panzer. https://t.co/Vm1VkS36xF — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) December 7, 2022