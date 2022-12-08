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Глава Николаевской ОВА: ВСУ готовят россиянам "пакет контрмер" за обстрел города

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Оккупанты – нелюди

Глава Николаевской ОВА: ВСУ готовят россиянам "пакет контрмер" за обстрел города

Захід.нет

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В четверг, 8 декабря, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ готовят месть российским оккупантам за обстрел Николаева.

"Доброе утро, мы из Украины! Террористы снова обстреляли Николаев. Обстрелов не было почти месяц. С военными переговорили. Мы готовим пакет контрмер отдельный, исходя из того, что они сделали. Они специально выехали на линию фронта, на обстрельную дистанцию и намеренно обстреляли Николаев без всякой военной задачи. Это пальцем в небо, по гугл-карте, наверное, стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно. Работаем дальше".

В ночь на четверг, 8 декабря, войска РФ нанесли удар по Николаеву, в частности, по транспортной базе в городе. В результате атаки загорелись автобусы.

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В статье: война с россией Виталий Ким
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