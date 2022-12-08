Глава Николаевской ОВА: ВСУ готовят россиянам "пакет контрмер" за обстрел города
Оккупанты – нелюди
Захід.нет
В четверг, 8 декабря, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ готовят месть российским оккупантам за обстрел Николаева.
"Доброе утро, мы из Украины! Террористы снова обстреляли Николаев. Обстрелов не было почти месяц. С военными переговорили. Мы готовим пакет контрмер отдельный, исходя из того, что они сделали. Они специально выехали на линию фронта, на обстрельную дистанцию и намеренно обстреляли Николаев без всякой военной задачи. Это пальцем в небо, по гугл-карте, наверное, стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно. Работаем дальше".
В ночь на четверг, 8 декабря, войска РФ нанесли удар по Николаеву, в частности, по транспортной базе в городе. В результате атаки загорелись автобусы.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Стали известны соперники сборной Украины U-19 в отборе на Евро-2024
- Малиновский обсудит свое будущее в Аталанте с Гасперини
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Андрей Лунин похвастался новым авто от спонсора Реала. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО