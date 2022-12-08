Россия заявила о проведении совместных военных учений в Беларуси

Террористическая организация "Министерство обороны Российской Федерации" объявило о проведении ротных тактических учений с участием военнослужащих Западного военного округа.

По информации Минобороны РФ, военнослужащие Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск, на полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают курс интенсивной боевой подготовки. Сегодня с их участием состоялись ротные тактические учения, направленные на боевое слаживание подразделений. Мероприятия боевой подготовки проводятся как в светлое, так и в темное время суток. На полигонах военнослужащие выполняют стрельбы из всех видов стрелкового оружия и минометов, изучают тактическую медицину и другие дисциплины.

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Напомним, что ранее Вашингтон неоднократно предупреждал режим белорусского диктатора Александра Лукашенко о тяжелых последствиях в случае вступления в войну на стороне РФ. Сам Лукашенко в своих заявлениях несколько раз утверждал, что армии РФ и РБ - единое целое. Однако участия белорусских военных в полномасштабной войне на территории Украины еще не было.