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На авиабазе россиян в оккупированном Бердянске прогремели взрывы

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Очередная бавовна

На авиабазе россиян в оккупированном Бердянске прогремели взрывы

фото из свободных источников

Новина українською

На авиабазе во временно оккупированном россиянами Бердянске (Запорожская область) прогремели взрывы.

Как сообщила в комментарии "Суспільному" глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина, было три мощных взрыва, а за ними – еще 15 меньшей силы.

По имеющейся информации, это вызвало масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.

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В статье: война с россией
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