На авиабазе россиян в оккупированном Бердянске прогремели взрывы

На авиабазе во временно оккупированном россиянами Бердянске (Запорожская область) прогремели взрывы.

Как сообщила в комментарии "Суспільному" глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина, было три мощных взрыва, а за ними – еще 15 меньшей силы.

По имеющейся информации, это вызвало масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.