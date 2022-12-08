На авиабазе россиян в оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Очередная бавовна
фото из свободных источников
На авиабазе во временно оккупированном россиянами Бердянске (Запорожская область) прогремели взрывы.
Как сообщила в комментарии "Суспільному" глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина, было три мощных взрыва, а за ними – еще 15 меньшей силы.
По имеющейся информации, это вызвало масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.
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