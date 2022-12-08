Ахметов: Я помогаю намного больше, чем кто-либо другой, и я не собираюсь останавливаться
"Может быть, это не совсем скромно с моей стороны"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Президент "
"Больше всего пострадал мой бизнес. Может быть, это не совсем скромно с моей стороны, но я действительно помогаю намного больше, чем кто-либо другой, и я не собираюсь останавливаться", - сказал Ахметов.
Отметим, что активы Ахметова, в том числе и ФК "Шахтер", после начала полномасштабного вторжения РФ участвуют в различных гуманитарных акциях.
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Источник:The Washington Post
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Комментарии (5)
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Ol-g (Одесса)
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kukarekin (Одесса)
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