Ахметов: Я помогаю намного больше, чем кто-либо другой, и я не собираюсь останавливаться

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов рассказал о потерях своего бизнеса и своей благотворительной деятельности во время войны.

"Больше всего пострадал мой бизнес. Может быть, это не совсем скромно с моей стороны, но я действительно помогаю намного больше, чем кто-либо другой, и я не собираюсь останавливаться", - сказал Ахметов.

Отметим, что активы Ахметова, в том числе и ФК "Шахтер", после начала полномасштабного вторжения РФ участвуют в различных гуманитарных акциях.