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Ахметов: Я помогаю намного больше, чем кто-либо другой, и я не собираюсь останавливаться

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

"Может быть, это не совсем скромно с моей стороны"

Ахметов: Я помогаю намного больше, чем кто-либо другой, и я не собираюсь останавливаться

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал о потерях своего бизнеса и своей благотворительной деятельности во время войны.

"Больше всего пострадал мой бизнес. Может быть, это не совсем скромно с моей стороны, но я действительно помогаю намного больше, чем кто-либо другой, и я не собираюсь останавливаться", - сказал Ахметов.

Отметим, что активы Ахметова, в том числе и ФК "Шахтер", после начала полномасштабного вторжения РФ участвуют в различных гуманитарных акциях.

Читайте такжеForbes: Из-за войны Ахметов потерял две трети своего состояния
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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
The Washington Post

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Комментарии (5)
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Ol-g (Одесса)
08.12.2022 в 19:15
Отак, варто ще більше.
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0
0
kukarekin (Одесса)
08.12.2022 в 18:38
Многолетний обдиратель простого народа Украины
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+1
-2
aleks68
08.12.2022 в 19:02
кукарекин-"борец за справедливость".хочется всех раскулачить?не надорвись ..... и кукарекай дальше
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.12.2022 в 18:25
Кармілєц ти наш , благадєтєль !
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+1
-2
aleks68
08.12.2022 в 19:03
как и твои суркисы
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0
0

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