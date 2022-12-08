  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Взрывы на российских аэродромах произошли из-за низкого уровня подготовки военных РФ, - заявление ВСУ
В тренде

Взрывы на российских аэродромах произошли из-за низкого уровня подготовки военных РФ, - заявление ВСУ

Общие новости
(2 голосов)

Произошла "странная вспышка"

Взрывы на российских аэродромах произошли из-за низкого уровня подготовки военных РФ, - заявление ВСУ

facebook.com/AFUkraine

Новина українською

Вероятной причиной взрывов на российских авиабазах стал низкий уровень подготовки российских военных.

Об этом говорится в сообщении на странице Вооруженных сил Украины в фейсбуке.

В сообщении напоминают, что после "странной вспышки", взрыва бензовоза и повреждения самолета Ту-22М 5 декабря на аэродроме стратегической авиации "Дягилево" Рязанской области со стоянки скрылись 10 бомбардировщиков Ту-22 М, наносившие ракетные удары по Украине.

Читайте такжеС российской авиабазы Дягилево пропали около 10 стратегических бомбардировщиков - ВИДЕО

"Вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, небрежное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала в РФ", - считают в ВСУ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде