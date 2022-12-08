Взрывы на российских аэродромах произошли из-за низкого уровня подготовки военных РФ, - заявление ВСУ
Произошла "странная вспышка"
facebook.com/AFUkraine
Вероятной причиной взрывов на российских авиабазах стал низкий уровень подготовки российских военных.
Об этом говорится в сообщении на странице Вооруженных сил Украины в фейсбуке.
В сообщении напоминают, что после "странной вспышки", взрыва бензовоза и повреждения самолета Ту-22М 5 декабря на аэродроме стратегической авиации "Дягилево" Рязанской области со стоянки скрылись 10 бомбардировщиков Ту-22 М, наносившие ракетные удары по Украине.
"Вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, небрежное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала в РФ", - считают в ВСУ.
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