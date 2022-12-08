Кулеба: Путин все еще надеется на победу и чудо
Кремлевский карлик все еще на что-то надеется
regnum.ru
Поведение России свидетельствует о том, что Москва все еще стремится к военной победе, включая завоевание всей Украины.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью Wall Street Journal.
"Путин и его ближайшее окружение надеются на чудо, которое произойдет и изменит ситуацию", - подчеркнул министр.
Кулеба также призвал предоставить Украине больше оружия, в том числе танки западного производства, реактивные истребители и ракеты ATACMS.
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