Украинские воины взяли в плен российского контрактника. ВИДЕО
Решил заработать денег
Украинские бойцы взяли в плен российского контрактника.
Видеозапись первого допроса бойцы опубликовали в соцсетях.
Оккупант-контрактник из Краснодарского края. Ему 27 лет. По его словам, в армию РФ ушел, чтобы заработать деньги.
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