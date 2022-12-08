ГУР: Россия готовит новые волны мобилизации. В ход пойдут 17-летние
Все идет по плану
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Российские власти не планируют прекращать мобилизацию, напротив, под новую волну могут попасть несовершеннолетние.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"На фоне потерь в войне с Украиной в России готовятся к предстоящему поражению своих войск", - заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Он добавил, что мобилизация в России не прекращается, а наоборот есть признаки, что в Российской Федерации готовятся "новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета".
"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу", - подчеркнул Юсов.
Представитель ГУР пояснил, что эта война коснется каждого гражданина России, и они должны понять, что избежать последствий, "не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий", не удастся.
Интересно, что при этом , президент России Владимир Путин традиционно заявил, что в нынешних условиях
В то же время Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов терробороны.
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