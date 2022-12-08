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ГУР: Россия готовит новые волны мобилизации. В ход пойдут 17-летние

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Все идет по плану

ГУР: Россия готовит новые волны мобилизации. В ход пойдут 17-летние

фото из свободных источников

Новина українською

Российские власти не планируют прекращать мобилизацию, напротив, под новую волну могут попасть несовершеннолетние.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На фоне потерь в войне с Украиной в России готовятся к предстоящему поражению своих войск", - заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он добавил, что мобилизация в России не прекращается, а наоборот есть признаки, что в Российской Федерации готовятся "новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета".

"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР пояснил, что эта война коснется каждого гражданина России, и они должны понять, что избежать последствий, "не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий", не удастся.

Интересно, что при этом , президент России Владимир Путин традиционно заявил, что в нынешних условиях дополнительная мобилизация не нужна.

В то же время Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов терробороны.

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В статье: война с россией
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