  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Новая точка напряжения. Спецназ Косово зашел в сербский регион
В тренде

Новая точка напряжения. Спецназ Косово зашел в сербский регион

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Спецназ Косово зашел на территорию муниципалитета Северная Митровица

Новая точка напряжения. Спецназ Косово зашел в сербский регион

Kosovo Online

Новина українською

Более 200 спецназовцев частично признанного Косово на бронированных автомобиля зашли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где большинство населения составляют сербы.

Об этом сообщает Kosovo-Online.

По словам корреспондента издания, силы специального назначения Косово заблокировали весь муниципалитет. Они объясняют присутствие необходимостью обеспечить безопасность.

Во время вхождения сил в Северную Митровицу косовские спецназовцы бросили две шумовые гранаты. Несмотря на это, обстановка в муниципалитете напряженная, но спокойная.

Читайте такжеОскорбляли Шакири и кричали про Косово. ФИФА открыла дело против сербов

Перед этим полиция частично признанного Косово объявила об увеличении в грядущие дни присутствия в северных муниципалитетах, где проживают преимущественно косовские сербы.

"Учитывая нынешнюю ситуацию и тенденции в северных муниципалитетах, полиция увеличит свое присутствие на севере", - так в силовом ведомстве объяснили этот шаг.

Он происходит на фоне роста напряженности на севере Косово, где несколько дней назад косовскими силовиками были фактически захвачены избирательные органы муниципалитетов на фоне предстоящих перевыборов. Их причиной, напомним, стало объявление местной партией "Сербский список", тесно сотрудничающей с Белградом, бойкота косовских властей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде