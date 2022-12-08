Новая точка напряжения. Спецназ Косово зашел в сербский регион

Более 200 спецназовцев частично признанного Косово на бронированных автомобиля зашли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где большинство населения составляют сербы.

Об этом сообщает Kosovo-Online.

По словам корреспондента издания, силы специального назначения Косово заблокировали весь муниципалитет. Они объясняют присутствие необходимостью обеспечить безопасность.

Во время вхождения сил в Северную Митровицу косовские спецназовцы бросили две шумовые гранаты. Несмотря на это, обстановка в муниципалитете напряженная, но спокойная.

Читайте также Оскорбляли Шакири и кричали про Косово. ФИФА открыла дело против сербов

Перед этим полиция частично признанного Косово объявила об увеличении в грядущие дни присутствия в северных муниципалитетах, где проживают преимущественно косовские сербы.

"Учитывая нынешнюю ситуацию и тенденции в северных муниципалитетах, полиция увеличит свое присутствие на севере", - так в силовом ведомстве объяснили этот шаг.

Он происходит на фоне роста напряженности на севере Косово, где несколько дней назад косовскими силовиками были фактически захвачены избирательные органы муниципалитетов на фоне предстоящих перевыборов. Их причиной, напомним, стало объявление местной партией "Сербский список", тесно сотрудничающей с Белградом, бойкота косовских властей.