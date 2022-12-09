Смена тренера в сборной Испании, новый клуб Романа Зозули. Главные новости за 8 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 8 декабря

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение расстаться с главным тренером сборной Луисом Энрике. Энрике работал с "Красной фурией" с лета 2018 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы-2022 и 1/8 Чемпионате мира-2022 в Катаре. Новым тренером сборной назначен 61-летний Луис де ла Фуэнте, который ранее работал с юношескими и молодежными командами Испании.

Украинский форвард Роман Зозуля стал игроком испанского клуба третьего дивизиона "Райо Махадаонда". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. 33-летний Зозуля находился в статусе свободного агента с июля. В прошлом сезоне украинский форвард выступал испанскую “Фуэнлабраду".

Федерация футбола Португалии официально отрицает, что Роналду грозился покинуть расположение сборной из-за непопадания в стартовый состав на матч с Швейцарией. “Капитан национальной сборной Криштиану Роналду ни разу не угрожал покинуть сборную во время чемпионата мира в Катаре. Национальная сборная с первого дня полностью отдана делу и полна энтузиазма в проведении лучшего чемпионата мира в истории сборной Португалии”, – говорится в заявлении.

Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг вернется в расположение национальной команды перед матчем Чемпионата мира-2022 с Францией. На прошлой неделе дом Стерлинга в Лондоне был ограблен, и футболист на несколько дней возвращался в Англию, чтобы убедиться, что его семья находится в безопасности.

16-летний нападающий "Палмейрас" Эндрик дал согласие на переход в "Реал". Все стороны также договорились о переходе, сообщают ряд инсайдеров, в том числе и Фабрицио Романо. "Реал" заплатит за главного бразильского таланта 72 миллиона евро (60 гарантировано и 12 в виде бонусов). Эндрик присоединится к “Реалу” летом 2024 года.

Руководство "Шахтера" не контактировало с другими клубами по поводу потенциальной продажи 21-летнего вингера Михаила Мудрика. "Мудрик большой талант, у него четырехлетний контракт с "Шахтером", но до сих пор у нас не было контактов ни с одним клубом. Если кто-то захочет его подписать, им придется заплатить много денег”, – сказал директор по футболу "горняков" Дарио Срна.