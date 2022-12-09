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США готовят новый пакет помощи для ВСУ, также Пентагон продолжает заключать контракты для Украины

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США готовят новый пакет помощи для ВСУ, также Пентагон продолжает заключать контракты для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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США готовят новый пакет военной помощи, которая будет передана ВСУ для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает Reuters. Новый пакет на сумму в 275 миллионов долларов будет включать ПВО и оборудование для борьбы с беспилотниками.

Также ожидается, что Пентагон передаст для ВСУ ракеты для HIMARS, снаряды калибра 155 мм, военные машины Humvee и генераторы. О поставках могут объявить уже 9 декабря.

В то же время, Министерство обороны США заключило два крупных контракта для наращивания производства снарядов для нужд ВСУ. Об этом сообщает Reuters. Заказы, в частности, предполагают расширение производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Один из контрактов был засекречен и заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а второй на $391 миллион был подписан с IMT Defense Corp. Согласно договоренностям, будет создана новая линия по производству компонентов снарядов, и изготовление их корпусов.

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В статье: война с россией Пентагон
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Источник:
AP

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