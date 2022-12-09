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Враг понес огромные потери на территории Запорожской области, госпиталь переполнен

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Орки, бегите

Враг понес огромные потери на территории Запорожской области, госпиталь переполнен

Генштаб ЗСУ

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У оккупантов снова огромные потери в Запорожской области. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 9 декабря. Защитники "демилитаризовали" не только живую силу врага, но и его технику, а также склад боеприпасов.

"Противник продолжает нести потери. 7 декабря текущего года в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными".

"Уничтожено 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск".

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
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