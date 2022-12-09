Politico: Украина могла атаковать российские авиабазы модифицированными советскими дронами

Украина могла ударить по российским аэродромам в Саратовской и Рязанской области с помощью модернизированных советских беспилотников Ту-141 "Стриж". Главным преимуществом атаки стал эффект неожиданности, сообщает Politico.

Модификации демонстрируют способность украинской оборонной промышленности к инновациям, в то время как Россия вынуждена покупать иранские беспилотники для ведения воздушной войны. Такая атака Украины подчеркивает, что Киев может нацеливаться на военные позиции в глубине России, несмотря на ракетные удары по своей гражданской инфраструктуре.

Не получив помощи от США и ЕС по вопросу БПЛА большой дальности, Украина, вероятно, сама переработала беспилотники. Ключевым фактором успеха стала неожиданность – ничего подобного Россия просто не ожидала, как отмечают в источнике.