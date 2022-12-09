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Плюс еще несколько сотен ликвидированных оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 08.12

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Не слишком урожайный день

Плюс еще несколько сотен ликвидированных оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 08.12

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 93390 (+310) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2937 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5912 (+1) ед,
  • артиллерийских систем – 1926 (+1) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4531 (+3) ед,
  • специальная техника – 164 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

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