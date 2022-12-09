Плюс еще несколько сотен ликвидированных оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 08.12
Не слишком урожайный день
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 93390 (+310) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2937 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5912 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 1926 (+1) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4531 (+3) ед,
- специальная техника – 164 (+0).
Данные уточняются.
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Источник:facebook.com/GeneralStaff.ua
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