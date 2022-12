Словакия предоставляет Украине новый пакет военной помощи

Словакия выделяет новый пакет военной помощи Украине на 10,5 млн. евро. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников после встречи со своим словацким коллегой Ярославом Надей в Киеве.

Had a warm meeting with my ???????? colleague @JaroNad in Kyiv. Grateful for the Slovak's decision to provide an additional €10.5 mln military assistance package to ????????. Demining systems & ammo will help our soldiers on the battlefield!

???????? highly appreciates ????????’s support! pic.twitter.com/7BBaZK4v5V