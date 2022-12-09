Словакия предоставляет Украине новый пакет военной помощи

Словакия выделяет новый пакет военной помощи Украине на 10,5 млн. евро. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников после встречи со своим словацким коллегой Ярославом Надей в Киеве.

"Теплая встреча с коллегой Ярославом Надем в Киеве. Благодарен за решение словаков предоставить Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 10,5 миллионов евро. Системы разминирования и боеприпасы помогут нашим солдатам на поле боя! Украина высоко ценит вашу поддержку".

Had a warm meeting with my ???????? colleague @JaroNad in Kyiv. Grateful for the Slovak's decision to provide an additional €10.5 mln military assistance package to ????????. Demining systems & ammo will help our soldiers on the battlefield!

???????? highly appreciates ????????’s support! pic.twitter.com/7BBaZK4v5V — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 8, 2022

Также Украина получит 300 генераторов от Словакии до конца года, о чем сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД Словакии Растиславом Качером. Комментируя пакет военной помощи, Качер сказал, что туда войдут боеприпасы больших калибров, боеприпасы для истребителей, теплые вещи.