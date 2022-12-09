  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Словакия предоставляет Украине новый пакет военной помощи
В тренде

Словакия предоставляет Украине новый пакет военной помощи

Общие новости
(2 голосов)

Боеприпасы большого калибра!

Словакия предоставляет Украине новый пакет военной помощи

TSO

Новина українською

Словакия выделяет новый пакет военной помощи Украине на 10,5 млн. евро. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников после встречи со своим словацким коллегой Ярославом Надей в Киеве.

"Теплая встреча с коллегой Ярославом Надем в Киеве. Благодарен за решение словаков предоставить Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 10,5 миллионов евро. Системы разминирования и боеприпасы помогут нашим солдатам на поле боя! Украина высоко ценит вашу поддержку".

Также Украина получит 300 генераторов от Словакии до конца года, о чем сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД Словакии Растиславом Качером. Комментируя пакет военной помощи, Качер сказал, что туда войдут боеприпасы больших калибров, боеприпасы для истребителей, теплые вещи.

Читайте такжеСША готовят новый пакет помощи для ВСУ, также Пентагон продолжает заключать контракты для Украины

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде