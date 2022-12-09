Приложение TikTok рекламирует ЧВК Вагнера и сеет ненависть к Украине

Аналитики NewsGuard обнаружили в социальной сети (приложении) TikTok сотни видеороликов, которые рекламируют "ЧВК Вагнера" и распространяют ненависть к Украине. По оценкам NewsGuard, более 500 видео ЧВК набрали около миллиарда просмотров.

При этом известно, что TikTok запрещает распространять материалы, подстрекающие к насилию и содержащие угрозы. При этом видео не только оправдывали российское вторжение, но и призывали убивать украинцев.

Не менее пяти аккаунтов, распространявших подобные видео, давали ссылки на телеграм-каналы или страницы "ВКонтакте", где регулярно публиковались материалы, связанные с набором в ЧВК.