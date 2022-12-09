"Они не касаются Крыма". Кулеба – об обещаниях Украины по использованию оружия США

Украина пообещала США не использовать американское оружие для ударов по территории России. Однако это обещание не касается Крыма, который является временно оккупированной Россией территорией Украины. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью The Wall Street Journal.

"Украина не должна быть бесконечно жертвой. Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание, за свою территориальную целостность. Поэтому нельзя требовать от Украины соблюдать определенные "красные линии", когда она защищает свои территории".

"Прежде всего, мы сосредоточены на нанесении ударов по объектам на оккупированных территориях Украины, на освобождении собственной территории. Но, конечно, представление о том, что Россия может делать в Украине все, что технически может себе позволить, тогда как Украина не имеет такого же права, концептуально, морально и военно – неверно".