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"Они не касаются Крыма". Кулеба – об обещаниях Украины по использованию оружия США

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"Они не касаются Крыма". Кулеба – об обещаниях Украины по использованию оружия США

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина пообещала США не использовать американское оружие для ударов по территории России. Однако это обещание не касается Крыма, который является временно оккупированной Россией территорией Украины. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью The Wall Street Journal.

"Украина не должна быть бесконечно жертвой. Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание, за свою территориальную целостность. Поэтому нельзя требовать от Украины соблюдать определенные "красные линии", когда она защищает свои территории".

"Прежде всего, мы сосредоточены на нанесении ударов по объектам на оккупированных территориях Украины, на освобождении собственной территории. Но, конечно, представление о том, что Россия может делать в Украине все, что технически может себе позволить, тогда как Украина не имеет такого же права, концептуально, морально и военно – неверно".

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
wsj.com

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