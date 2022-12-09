Британская разведка считает, что Россия начала использовать Shahed-136 из новой иранской партии
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Россия впервые с 17 ноября атаковала Украину дронами иранского производства. Вероятно, РФ получила новую партию этих БПЛА – так считают в британской разведке.
"Эти события еще придется проверить, но вполне возможно, что Россия исчерпала свой предварительный запас из нескольких сотен иранских БПЛА и теперь получила пополнение".
6 декабря Генштаб ВСУ сообщил о потере оккупантами 17 БПЛА, в том числе 14 "Shahed-136". 7 декабря стало известно, что РФ использовала иранские БПЛА OWA для ударов по Запорожской и Днепропетровской областям.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 December 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 9, 2022
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