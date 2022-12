Британская разведка считает, что Россия начала использовать Shahed-136 из новой иранской партии

Россия впервые с 17 ноября атаковала Украину дронами иранского производства. Вероятно, РФ получила новую партию этих БПЛА – так считают в британской разведке.

6 декабря Генштаб ВСУ сообщил о потере оккупантами 17 БПЛА, в том числе 14 "Shahed-136". 7 декабря стало известно, что РФ использовала иранские БПЛА OWA для ударов по Запорожской и Днепропетровской областям.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 December 2022



Find out more about the UK government's response:

https://t.co/8lSxWhSXeO



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/C9RUY80d8v