Британская разведка считает, что Россия начала использовать Shahed-136 из новой иранской партии

Россия впервые с 17 ноября атаковала Украину дронами иранского производства. Вероятно, РФ получила новую партию этих БПЛА – так считают в британской разведке.

"Эти события еще придется проверить, но вполне возможно, что Россия исчерпала свой предварительный запас из нескольких сотен иранских БПЛА и теперь получила пополнение".

6 декабря Генштаб ВСУ сообщил о потере оккупантами 17 БПЛА, в том числе 14 "Shahed-136". 7 декабря стало известно, что РФ использовала иранские БПЛА OWA для ударов по Запорожской и Днепропетровской областям.