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СБУ задержала "энергетика" россиян, обесточившего часть Донбасса

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Направил электричество в базы агрессора

СБУ задержала "энергетика" россиян, обесточившего часть Донбасса

СБУ

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Служба безопасности Украины разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Донецкой области. Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, который после временной оккупации части региона поддержал захватчиков.

За это его назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось так называемому "министерству угля и энергетики" террористической организации "днр". Находясь на "должности", злоумышленник "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок России, сообщает СБУ.

Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки. Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами. После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.

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В статье: СБУ война с россией электричество
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Источник:
СБУ

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