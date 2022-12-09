Президент Эрдоган заявил, что встретится с Зеленским и Путиным. Известна дата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал важные заявления на проходившем в Стамбуле Всемирном форуме TRT.

"Чтобы решить зерновой кризис, у меня в воскресенье будет встреча с Путиным. Также у меня будет встреча с Зеленским. Сырье будет направлено в слаборазвитые страны через зерновой коридор. Преодоление пробок в зерновом коридоре и продолжительность сделки стали возможны благодаря инициативам нашей страны. Турция и дальше будет играть ведущую роль в преодолении энергетического кризиса, вызванного войной".

"Последние кризисы также показали, насколько хрупка архитектура безопасности и благосостояния, на которой построена Европа. Турция имеет потенциал играть ключевую роль в решении проблем, с которыми сталкивается Европа".