ISW: Кремль создает условия для затяжной войны, нацеленной на уничтожение украинского суверенитета

Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете раскрыл очередной план президента России и его свиты. Как отмечают аналитики, Кремль не отказался от максимальных целей войны. Россия создает условия для затяжной войны, направленной на уничтожение украинского суверенитета.

"Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Кремль по-прежнему преследует свои цели "демилитаризации" и "денацификации" в Украине, которые подтверждают, что Россия по-прежнему добивается изменения режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давлению РФ", - подчеркнули эксперты.

В отчете говорится, что такая позиция Кремля противоречит публичным заявлениям, которые Россия выдвигала относительно своего желания ограничиться полным захватом тех четырех областей Украины, часть которых уже оккупирована.