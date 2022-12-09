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ISW: Кремль создает условия для затяжной войны, нацеленной на уничтожение украинского суверенитета

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Заключение американских аналитиков

ISW: Кремль создает условия для затяжной войны, нацеленной на уничтожение украинского суверенитета

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете раскрыл очередной план президента России и его свиты. Как отмечают аналитики, Кремль не отказался от максимальных целей войны. Россия создает условия для затяжной войны, направленной на уничтожение украинского суверенитета.

"Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Кремль по-прежнему преследует свои цели "демилитаризации" и "денацификации" в Украине, которые подтверждают, что Россия по-прежнему добивается изменения режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давлению РФ", - подчеркнули эксперты.

В отчете говорится, что такая позиция Кремля противоречит публичным заявлениям, которые Россия выдвигала относительно своего желания ограничиться полным захватом тех четырех областей Украины, часть которых уже оккупирована.

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В статье: война с россией
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Источник:
ISW

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