В Укрэнерго не готовы спрогнозировать существенное улучшение ситуации с электричеством

В "Укрэнерго" сообщили, что не могут спрогнозировать существенное улучшение ситуации с электричеством в Украине. Специалисты отмечают, что во многих регионах Украины продолжаются ремонт и стабилизационные работы, которые, впрочем, усложняются из-за обстрелов со стороны России.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях, и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (обледенение проводов, дождь со снегом) негативно влияют на состояние высоковольтных и распределительных сетей и усложняют ремонтные работы", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что накануне о сложной ситуации в энергетической сфере также говорил президент Украины. Он отметил, что больше всего отключений сейчас в Киеве и Киевской области, в Винницкой, Хмельницкой, Львовской и Закарпатской областях.