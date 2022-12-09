В Укрэнерго не готовы спрогнозировать существенное улучшение ситуации с электричеством
Аварийные и стабилизационные отключения продолжатся
Укренерго
В "Укрэнерго" сообщили, что не могут спрогнозировать существенное улучшение ситуации с электричеством в Украине. Специалисты отмечают, что во многих регионах Украины продолжаются ремонт и стабилизационные работы, которые, впрочем, усложняются из-за обстрелов со стороны России.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях, и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (обледенение проводов, дождь со снегом) негативно влияют на состояние высоковольтных и распределительных сетей и усложняют ремонтные работы", - говорится в сообщении компании.
Отметим, что накануне о сложной ситуации в энергетической сфере также говорил президент Украины. Он отметил, что больше всего отключений сейчас в Киеве и Киевской области, в Винницкой, Хмельницкой, Львовской и Закарпатской областях.
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