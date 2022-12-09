Известный на весь мир уличный художник Бенкси стал почетным гражданином Ирпеня
Он был в Украине
Фейсбук Олександр Маркушин
Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил в своем Facebook, что всемирно известный английский художник Бенкси получил благодарность от города.
"Бэнкси оставил на одном из разрушенных рашистами домов в Ирпене свое граффити, привлекая внимание мирового сообщества к масштабам разрушений Ирпеня и увековечив своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения".
Такое же звание получил и начальник "Юго-Западной железной дороги" Андрей Букин, координировавший эвакуацию по железной дороге местных жителей и внесший значительный вклад в перевозку гуманитарной помощи и материалов для восстановления города.
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