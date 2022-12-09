Зеленский рассказал, какой процент российских ракет пришелся на гражданские объекты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на международной конференции "Права человека в темные времена", рассказал, какой процент российских ракет, выпущенных по Украине, пришелся на гражданские объекты.

По словам главы государства, это 62 процента.

"Украинские города и наши городки, наши села, которые российская артиллерия разбивает прямо на камни, не один, не два, а десятки таких разрушенных городов и сел. Авиационные, ракетные терроры, удары российской федерации, так напоминающие нацистские бомбардировки Британии — Лондона. Из всех ракет, выпущенных российской армией от 24-го февраля, 62% были направлены именно против гражданских объектов. Против людей. Против человечности", - сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Добавим, что накануне президент страны-террористки Владимир Путин публично признал, что бьет по гражданским объектам соседней страны, определив причиной этому "отмщение за удары по Крымскому мосту, отсутствие воды в Донецке" и тому подобное.