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Зеленский рассказал, какой процент российских ракет пришелся на гражданские объекты Украины

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Зеленский рассказал, какой процент российских ракет пришелся на гражданские объекты Украины

misselery

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на международной конференции "Права человека в темные времена", рассказал, какой процент российских ракет, выпущенных по Украине, пришелся на гражданские объекты.

По словам главы государства, это 62 процента.

"Украинские города и наши городки, наши села, которые российская артиллерия разбивает прямо на камни, не один, не два, а десятки таких разрушенных городов и сел. Авиационные, ракетные терроры, удары российской федерации, так напоминающие нацистские бомбардировки Британии — Лондона. Из всех ракет, выпущенных российской армией от 24-го февраля, 62% были направлены именно против гражданских объектов. Против людей. Против человечности", - сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Добавим, что накануне президент страны-террористки Владимир Путин публично признал, что бьет по гражданским объектам соседней страны, определив причиной этому "отмщение за удары по Крымскому мосту, отсутствие воды в Донецке" и тому подобное.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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