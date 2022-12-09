Прицел уже наведен. Германия считает, что военные объекты на территории РФ – законные цели для ВСУ

Официальный Берлин считает военные объекты на территории РФ вполне законными целями для ВСУ. Об этом заявила представитель пресс-службы федерального правительства Кристине Гоффманн на брифинге.

"Федеральное правительство считает то, что делает Украина, легитимным… Украина защищает собственную территориальную целостность, ведь своими ударами предотвращает возможные удары по своей территории с территории России", - заявила Кристине Гоффманн.

Она также подчеркнула, что, по убеждению Германии, "Украина не обязана ограничиваться своей территорией при осуществлении усилий по защите против российской агрессии, а также имеет право делать это за пределами территории своего государства". Право на самозащиту зафиксировано в ст. 51 Хартии ООН, а Украина является государством, на которое напали.

Добавим, что в последнее время на территории страны-террористки все чаще раздаются взрывы и происходят пожары. В частности, недавно пострадали аэродромы в глубоком тылу, где базировались носители стратегического вооружения РФ.