Прицел уже наведен. Германия считает, что военные объекты на территории РФ – законные цели для ВСУ
Серия взрывов уже прокатилась по территории страны-террористки
фото из свободных источников
Официальный Берлин считает военные объекты на территории РФ вполне законными целями для ВСУ. Об этом заявила представитель пресс-службы федерального правительства Кристине Гоффманн на брифинге.
"Федеральное правительство считает то, что делает Украина, легитимным… Украина защищает собственную территориальную целостность, ведь своими ударами предотвращает возможные удары по своей территории с территории России", - заявила Кристине Гоффманн.
Она также подчеркнула, что, по убеждению Германии, "Украина не обязана ограничиваться своей территорией при осуществлении усилий по защите против российской агрессии, а также имеет право делать это за пределами территории своего государства". Право на самозащиту зафиксировано в ст. 51 Хартии ООН, а Украина является государством, на которое напали.
Добавим, что в последнее время на территории страны-террористки все чаще раздаются взрывы и происходят пожары. В частности, недавно пострадали аэродромы в глубоком тылу, где базировались носители стратегического вооружения РФ.
Популярное сейчас
- Ротань может возглавить клуб УПЛ, который борется за еврокубки - источник
- Хунта, Кройф, Кемпес и Ренсенбринк. О самом принципиальном матче между Нидерландами и Аргентиной
- Смена тренера в сборной Испании, новый клуб Романа Зозули. Главные новости за 8 декабря
- Лавров: РФ готова обсудить предложения по прекращению войны в Украине, но должны учитывать наши интересы
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО