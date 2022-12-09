Заместитель министра МВД Украины: Приблизительно 30% территории Украины загрязнены взрывчаткой

Замминистра МВД Украины Мэри Акопян сообщила о том, сколько территории Украины, начиная с 24-го февраля, когда произошло полномасштабное вторжение России, загрязнено взрывчаткой.

Показатели поражают. Почти треть территории нашей страны не является в этом плане безопасной.

"Территория загрязненной части Украины на сегодняшний день — это четыре Швейцарии. Это очень демонстративно и ярко говорит о реальной ситуации, с которой мы работаем. Мы ставим очень амбициозную цель, что мы все эти территории сможем очистить в течение десяти лет. Это кажется много, но для таких видов работ это мало. Главное, над чем сегодня работаем – усилить нашу способность двигаться в таких темпах", - заявила чиновница.