Заместитель министра МВД Украины: Приблизительно 30% территории Украины загрязнены взрывчаткой
Также известно, сколько лет потребуется для очистки
Замминистра МВД Украины Мэри Акопян сообщила о том, сколько территории Украины, начиная с 24-го февраля, когда произошло полномасштабное вторжение России, загрязнено взрывчаткой.
Показатели поражают. Почти треть территории нашей страны не является в этом плане безопасной.
"Территория загрязненной части Украины на сегодняшний день — это четыре Швейцарии. Это очень демонстративно и ярко говорит о реальной ситуации, с которой мы работаем. Мы ставим очень амбициозную цель, что мы все эти территории сможем очистить в течение десяти лет. Это кажется много, но для таких видов работ это мало. Главное, над чем сегодня работаем – усилить нашу способность двигаться в таких темпах", - заявила чиновница.
По данным МВД, всего с 24-го февраля ГСЧС обезвредили 30 тысяч взрывоопасных предметов, Нацполиция изъяла 150 тысяч и обезвредила 24 тысячи.
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