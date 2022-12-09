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Bloomberg: Премьер-министр Индии отменил встречу с Путиным из-за угроз последнего применить ядерное оружие

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В последние два десятилетия Россия и Индия провели 21 саммит

Bloomberg: Премьер-министр Индии отменил встречу с Путиным из-за угроз последнего применить ядерное оружие

Фото - Getty Images

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет участвовать в традиционном ежегодном саммите президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Причиной такого решения, принятого индийским чиновником, являются угрозы России и Владимира Путина лично применить ядерное оружие в Украине, сообщают источники, осведомленные в этом вопросе.

"Отношения между Индией и Россией остаются крепкими, но разглашение заявлений о дружбе на данный момент может быть невыгодно для Моди", - передает слова анонимного высокопоставленного чиновника, знакомого с ситуацией, издание Bloomberg.

Это будет только второй случай с 2000-го года, когда не состоится встреча между лидерами России и Индии с глазу на глаз. Начиная с этого времени, руководители этих двух стран провели 21 саммит.

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В статье: война с россией
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Источник:
Bloomberg

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