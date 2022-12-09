Болгария впервые с 24-го февраля официально пришлет Украине военный пакет помощи
Что именно туда войдет – неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Болгария впервые со дня полномасштабного вторжения России в Украину пришлет Киеву официальный военный пакет помощи. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на болгарских чиновников.
Что именно войдет в пакет помощи, неизвестно, однако источники сообщают о легком вооружении и боеприпасах.
Добавим, что с начала войны в Европе Болгария придерживалась довольно отстраненной позиции, не помогая Украине оружием.
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Источник:Reuters
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