Болгария впервые с 24-го февраля официально пришлет Украине военный пакет помощи

Болгария впервые со дня полномасштабного вторжения России в Украину пришлет Киеву официальный военный пакет помощи. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на болгарских чиновников.

Что именно войдет в пакет помощи, неизвестно, однако источники сообщают о легком вооружении и боеприпасах.

Добавим, что с начала войны в Европе Болгария придерживалась довольно отстраненной позиции, не помогая Украине оружием.