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Зеленский: Более 60% ракет Россия выпустила по гражданским объектам Украины

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Преступления российского государства против украинцев беспрецедентны

Зеленский: Более 60% ракет Россия выпустила по гражданским объектам Украины

president.gov.ua

Новина українською

Из всего количества ракет, выпущенных российской армией от 24 февраля по Украине, 62% были направлены против гражданских объектов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции "Права человека в темные времена", посвященной 74-летию со дня принятия и провозглашения Генеральной ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, сообщает Укринформ.

Глава государства подчеркнул, что преступления российского государства на территории Украины и против украинцев беспрецедентны со времен Второй мировой войны.

"Украинские города и наши городки, наши села, которые российская артиллерия разбивает просто на камни, не один, не два, а десятки таких разрушенных городов и сел. Авиационные, ракетные терроры, удары российской федерации, так напоминающие нацистские бомбардировки Британии — Лондона. Из всех ракет, выпущенных российской армией с 24 февраля, 62% были направлены именно против гражданских объектов. Против человека. Против человечности", – сказал Зеленский.

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Также он рассказал о фильтрационных лагерях, созданных россиянами на территории Украины, обнаруженых пыточных и массовых захоронениях людей. Упомянул и о принудительной депортации россиянами украинцев.

"Более 2 миллионов человек вывезены. Незаконное усыновление в российских семьях наших украинских детишек, которые были фактически похищены, угнаны из Украины. Преступная мобилизация граждан Украины на оккупированной территории в оккупационную армию. Все это реальные примеры", - подчеркнул глава Украинского государства.

Также он упомянул о минном терроре против украинцев, постоянных обстрелах, жертвах в приграничной зоне с российской федерацией и в прифронтовых районах.

"Это все такой страшный объем совершенных преступлений и разрушенных судеб, жизней людей. Все это так и есть, это трагедия, такой масштаб", – добавил Зеленский.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2022 в 17:53
"по цивільниХ об'єктаХ", неучи! исправляйте!
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