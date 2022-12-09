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Укрэнерго заявляет, что дефицит в энергосистеме будет оставаться в течение зимы

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Ситуация остается очень тяжелой

Укрэнерго заявляет, что дефицит в энергосистеме будет оставаться в течение зимы

фото из свободных источников

Новина українською

Учитывая ситуацию в энергосистеме на сегодня дефицит будет оставаться в течение зимнего сезона.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода", - отметил он. По словам Кудрицкого, недостаток можно частично компенсировать мерами вроде импорта, но полностью его покрыть таким образом не удастся.

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Глава "Укрэнерго" напомнил, что сейчас идет постепенное восстановление генерирующих мощностей в энергосистеме, и электростанции постепенно восстанавливают работу. Как следствие, объем доступной генерации постепенно увеличивается, следовательно, уменьшая дефицит.

"Думаю, что через несколько дней мы достигнем предела, когда можно будет четко придерживаться плановых графиков отключений по областям, которые вводит облэнерго", - подытожил Кудрицкий.

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В статье: война с россией
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