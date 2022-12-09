Племянник Кадырова приехал на юг Украины - будет "смотрящим"
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил на оккупированную часть юга Украины своего племянника, чтобы контролировать назначенных Россией "руководителей" и грабить территории.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
"Начинают приезжать (на оккупированную часть Запорожской области - ред.) новые гауляйтеры. На этой неделе приехал новый гастролер, являющийся племянником Рамзана Кадирова", - заявил Федоров.
По его словам, племянник был в Чечне министром аграрной политики. По мнению Федорова, целью прибытия является ограбление оккупированной части области, в частности вывоз зерна.
Кроме того, он будет следить, чтобы "деньги шли исключительно в правильную карман", "кошмарить" гражданское население, а главное – контролировать местных гауляйтеров.
Также центр журналистских расследований сообщает, что племянник Кадырова Хасан Ибрагимов стал "представителем" главы Чеченской республики в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. В оккупированном Мелитополе находится правительственная делегация из Чечни.
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