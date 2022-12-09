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Четыре игрока покинули Львов

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Все они пришли в команду по ходу этого сезона

Четыре игрока покинули Львов

lvivfc.com

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ФК "Львов" объявил о прекращении сотрудничества с четырьмя футболистами команды.

Клуб покинули полузащитники Андрей Акимов, Павел Полегенько, Михаил Шишка, а также нападающий Богдан Мышенко.

Руководство и игроки приняли решение о прекращении сотрудничества по совместному согласию сторон.

Шишка, Мышенко и Акимов перешли во "Львов" в летнее межсезонье. Полузащитник Михаил Шишка провел на поле 11 матчей (648 мин.). Нападающий Богдан Мышенко выходил на 10 поединков (360 мин), голов не забивал. Полузащитник Андрей Акимов сыграл 6 матчей (257 мин).

Павел Полегенько присоединился к "сине-золотым львам" в октябре. 27-летний полузащитник выходил на поле 9 раз (755 мин.).

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В статье: ФК Львов Павел Полегенько Богдан Мышенко Михаил Шишка
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Источник:
ФК Львів

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