Четыре игрока покинули Львов
Все они пришли в команду по ходу этого сезона
lvivfc.com
Клуб покинули полузащитники Андрей Акимов, Павел Полегенько, Михаил Шишка, а также нападающий Богдан Мышенко.
Руководство и игроки приняли решение о прекращении сотрудничества по совместному согласию сторон.
Шишка, Мышенко и Акимов перешли во "Львов" в летнее межсезонье. Полузащитник Михаил Шишка провел на поле 11 матчей (648 мин.). Нападающий Богдан Мышенко выходил на 10 поединков (360 мин), голов не забивал. Полузащитник Андрей Акимов сыграл 6 матчей (257 мин).
Павел Полегенько присоединился к "сине-золотым львам" в октябре. 27-летний полузащитник выходил на поле 9 раз (755 мин.).
Популярное сейчас
- X-Фактор Мбаппе, пешеход Месси, бунт Роналду, кайф Ван Гала, new Бразилия: обзор 1/8 и анонс к 1/4 ЧМ
- ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира каждые два года
- Хорватия – Бразилия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Появилась информация о наличии российского паспорта у заместителя Павелко. Тот уже отреагировал
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО