275 млн долларов. Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине
Уже известно, что войдет в этот пакет
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
По данным американских журналистов, в пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии, новые средства ПВО, а также оборудование для борьбы с российскими беспилотниками.
Напомним, что ранее палата представителей Конгресса США на заседании одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год финансовый год в размере 858 млрд долларов, в который войдет и пакет военной помощи для Украины.
Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.
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