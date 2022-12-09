275 млн долларов. Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По данным американских журналистов, в пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии, новые средства ПВО, а также оборудование для борьбы с российскими беспилотниками.

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Напомним, что ранее палата представителей Конгресса США на заседании одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год финансовый год в размере 858 млрд долларов, в который войдет и пакет военной помощи для Украины.

Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.