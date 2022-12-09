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Великобритания анонсировала передачу Украине ракет ПВО

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Оба лидера согласились с важностью предотвращения неискренних призывов России к прекращению огня

Великобритания анонсировала передачу Украине ракет ПВО

UA-Футбол
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Премьер-министр Великобритании, Риши Сунак, сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как информирует пресс-служба британского правительства, лидеры обсудили волну российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре, а президент Зеленский поблагодарил Соединенное королевство за помощь со снабжением генераторов.

Сунак отметил эффективность работы ВСУ в перехвате потенциально разрушительных российских ракетах и заявил, что Великобритания думает об украинском народе, который продолжает защищать свою страну в течение зимы.

Также премьер-министр анонсировал передачу Украине в ближайшие недели ракет ПВО малой дальности.

Оба лидера согласились с важностью предотвращения неискренних призывов России к прекращению огня. Сунак добавил, что перед переговорами РФ необходимо отвести свои войска, прежде чем любой вопрос может быть рассмотрен.

Сунак и Зеленский согласились пообщаться в ближайшие недели.

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В статье: война с россией Риши Сунак
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