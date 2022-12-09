Великобритания анонсировала передачу Украине ракет ПВО

Премьер-министр Великобритании, Риши Сунак, сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как информирует пресс-служба британского правительства, лидеры обсудили волну российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре, а президент Зеленский поблагодарил Соединенное королевство за помощь со снабжением генераторов.

Сунак отметил эффективность работы ВСУ в перехвате потенциально разрушительных российских ракетах и заявил, что Великобритания думает об украинском народе, который продолжает защищать свою страну в течение зимы.

Также премьер-министр анонсировал передачу Украине в ближайшие недели ракет ПВО малой дальности.

Оба лидера согласились с важностью предотвращения неискренних призывов России к прекращению огня. Сунак добавил, что перед переговорами РФ необходимо отвести свои войска, прежде чем любой вопрос может быть рассмотрен.

Сунак и Зеленский согласились пообщаться в ближайшие недели.