Великобритания анонсировала передачу Украине ракет ПВО
Оба лидера согласились с важностью предотвращения неискренних призывов России к прекращению огня
Премьер-министр Великобритании, Риши Сунак, сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как информирует пресс-служба британского правительства, лидеры обсудили волну российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре, а президент Зеленский поблагодарил Соединенное королевство за помощь со снабжением генераторов.
Сунак отметил эффективность работы ВСУ в перехвате потенциально разрушительных российских ракетах и заявил, что Великобритания думает об украинском народе, который продолжает защищать свою страну в течение зимы.
Также премьер-министр анонсировал передачу Украине в ближайшие недели ракет ПВО малой дальности.
Оба лидера согласились с важностью предотвращения неискренних призывов России к прекращению огня. Сунак добавил, что перед переговорами РФ необходимо отвести свои войска, прежде чем любой вопрос может быть рассмотрен.
Сунак и Зеленский согласились пообщаться в ближайшие недели.
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