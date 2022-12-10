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Первая африканская страна предоставит Украине военную помощь

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По рекомендациям Вашингтона

Первая африканская страна предоставит Украине военную помощь

фото - Getty Images

Новина українською

Марокко поставит в Украину запасные части для танков Т-72. Это первая страна из Африки, которая предоставит военную помощь Киеву в войне с Россией.

Как сообщает Le Journal de l'Afrique, Марокко согласился помогать после рекомендаций США, которые вели тайные переговоры с Рабатом еще весной.

Сообщается, что взаимодействие с Марокко началось после того, как Франция передала Украине САУ CAESAR, первоначально заказанные Рабатом.

По данным источников, американская дипломатия расширяет свои операции по получению оружия для Украины на Африку.

Сообщается, что Королевские вооруженные силы Марокко имеют несколько десятков танков типа Т-72Б/БК, приобретенных в период с 1999 по 2001 год в Беларуси.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ліга.Новини

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