Первая африканская страна предоставит Украине военную помощь
По рекомендациям Вашингтона
фото - Getty Images
Марокко поставит в Украину запасные части для танков Т-72. Это первая страна из Африки, которая предоставит военную помощь Киеву в войне с Россией.
Как сообщает Le Journal de l'Afrique, Марокко согласился помогать после рекомендаций США, которые вели тайные переговоры с Рабатом еще весной.
Сообщается, что взаимодействие с Марокко началось после того, как Франция передала Украине САУ CAESAR, первоначально заказанные Рабатом.
По данным источников, американская дипломатия расширяет свои операции по получению оружия для Украины на Африку.
Сообщается, что Королевские вооруженные силы Марокко имеют несколько десятков танков типа Т-72Б/БК, приобретенных в период с 1999 по 2001 год в Беларуси.
Популярное сейчас
- Печерский суд закрыл дело Лобановской против Setanta и УАФ по единому пулу
- Месси реализовал пенальти в матче с Нидерландами. Он сравнялся по голам на ЧМ с Батистутой. ВИДЕО
- Скрытый ассист от Месси. Аргентина выходит вперед в матче с Нидерландами. ВИДЕО
- Лавров: РФ готова обсудить предложения по прекращению войны в Украине, но должны учитывать наши интересы
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО