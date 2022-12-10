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Россияне ночью нанесли удар шахедами по югу Украины - есть попадание

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При этом ПВО уничтожило десять дронов

Россияне ночью нанесли удар шахедами по югу Украины - есть попадание

Новина українською

В ночь на субботу, 10 декабря Россия нанесла удар дронами-камикадзе по объектам энергетики в Одесской области.

Есть попадания, которые нанесли существенные разрушения и оставили без электричества тысячи потребителей. Информации о пострадавших нет. Продолжается работа спасательных и восстановительных служб.

В то же время, как сообщают Воздушные силы Украины, ПВО уничтожило 10 Шахедов – 4 над Херсонщиной, 4 над Николаевщиной, 2 над Одесщиной.

Напомним, что россияне длительное время не использовали иранские дроны-камикадзе, но на этой неделе вернулись к практике их применения. Как сообщает британская разведка, Россия могла получить новую партию шахедов от Ирана.

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В статье: война с россией дрон-камикадзе
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